A importância em manter o corpo hidratado para o seu bom funcionamento é muito fundamental, principalmente neste período de calor extremo, baixa umidade e pouca qualidade do ar.

E para ajudar a manter o corpo bem durante este período, o Mato Grosso Saúde conversou com a nutricionista, Dra. Carla Queiroz, que lembrou que, além da ingestão da água mineral, a água de coco também é um importante aliado para a hidratação, pois auxilia na reposição de sais minerais que o corpo elimina com o suor durante a transpiração.

Conheça cinco benefícios da bebida.

Companheira dos esportistas

Os profissionais indicam o consumo da água de coco durante e após os exercícios físicos. “Por ser uma bebida desportiva natural (bebidas como os isotônicos) ela pode ser consumida por pessoas de todas as idades, inclusive bebês, não há contra indicações”, explica a nutricionista.

Por ser uma bebida rica em vitaminas como, sais minerais, aminoácidos, carboidratos, antioxidantes, enzimas e uma quantidade impressionante de eletrólitos (minerais que carregam uma carga elétrica quando estão dissolvidos em um líquido como o sangue), ela é altamente indicada para a reposição dos sais minerais que o corpo perde durante o dia.

“Diferente dos mitos que a água de coco carrega, ela não engorda. Para se ter uma ideia, para cada 200ml, ela tem apenas 38 calorias, um aporte calórico muito baixo para a engorda”, lembra a especialista.

Combate também as câimbras, pois tem uma boa quantidade de cálcio e magnésio que ajuda na saúde dos músculos, ótima para os praticantes de exercícios físicos.

Excelente para a pele

Por auxiliar na desintoxicação do fígado e intestino, o que já garante uma melhora na saúde da pele, a água de coco ajuda no controle da oleosidade do corpo, combate o envelhecimento precoce, garantindo uma maior hidratação e um aspecto mais saudável.

Melhora o trânsito intestinal

Para quem sofre de prisão de ventre, a água de coco é um excelente aliado, bem como para os casos de diarreia ou fezes moles. Isso se dá devido a quantidade de vitaminas e minerais.

“Muito embora o uso seja excelente, a moderação deve existir, visto que os eletrólitos podem desequilibrar o organismo. Já para os diabéticos, a quantidade não deve passar de 3 copos por dia”, ressalta Carla.

Auxilia no sistema imunológico

Por ter uma grande quantidade de benefícios, a nutricionista informa que a água de coco também ajuda o sistema imunológico “por possuir esses efeitos benéficos por reforçar o sistema como um todo devido às funções dos eletrólitos”, reforça.

Boa para o cérebro

O potássio e o magnésio presentes na água de coco tornam as funções cerebrais muito mais eficientes, auxiliando as transmissões neurológicas e melhorando o rendimento e capacidade das decisões, o aprendizado e ampliando as funções relacionadas aos sentidos.