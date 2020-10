Bragança, PA, 19 (AFI) - De virada, o Bragantino-PA bateu o Rio Branco-AC por 2 a 1 nesta segunda-feira, no estádio Diogão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série D e manteve a liderança do Grupo A1, agora com 16 pontos. Os acreanos estão na terceira colocação, com 12.

A partida seria realizada no último domingo, mas foi adiada por conta de um quadro de infecção alimentar sofrida pelo elenco e comissão técnica do Rio Branco-AC. A delegação da equipe acreana sentiu-se mal após jantar no hotel em que estavam hospedados na cidade de Bragança-PA.

INÍCIO DOS VISITANTES



Embalado na Série D, o Rio Branco-AC não se mostrou abatido com o episódio adverso e tratou de mostrar que a intenção era manter a boa fase. Aos 13', Guilherme Campana abriu o placar de cabeça após cruzamento da esquerda.

Com a vantagem no placar, os visitantes recuaram e fecharam os espaços. O Bragantino-PA só conseguiu responder aos 38', quando Rael saiu de frente com Bruno mas, na tentativa de encobri-lo, pegou fraco e jogou nas mãos do goleiro.

Na última boa chance da etapa inicial, Rodrigão bateu falta forte de muito longe e o goleiro Axel foi buscar no cantinho.

VIRA VIROU

Na etapa final, O Estrelão continuou na defensiva, enquanto o Tubarão voltou mais ofensivo. Na primeira oportunidade, Rael cabeceou para fora aos 4'. Aos 15', novamente o atacante teve oportunidade e parou em grande defesa de Bruno.

Bragantino-PA bateu o Rio Branco-AC de virada pela Série D (Foto: Reprodução)

Aos 19', Wendel chutou de fora da área e o arqueiro ex-Flamengo voltou a fazer boa intervenção. O Rio Branco-AC respondeu na sequência e parou no goleiro Axel. Aos 30', Bilau bateu cruzado e Bruno defendeu novamente.

De tanto tentar, o Bragantino-PA chegou ao empate aos 32', com Gabriel Gonçalves. A bola foi cruzada na área, desviada no meio do caminho até chegar no zagueiro, para, sozinho, dominar e empurrar para o gol.

O Tubarão do Caeté ainda conseguiu a virada aos 48'. Canga recebeu cruzamento da direita, subiu muito e tirou do alcance do goleiro Bruno.

RETURNO

As equipes voltam a se enfrentam na próxima quinta-feira, pela oitava rodada do Grupo A1, a abertura do returno da Série D. Desta vez, o confronto acontece na Arena Acreana, às 18h.

por Agência Futebol Interior