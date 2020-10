O Banco Santander está trabalhando para abrir uma agência em Guarantã do Norte. A informação foi confirmada pelo superintendente regional do banco, João Fernandes Canedo Filho em reunião com o prefeito Érico Stevan.

A sondagem para escolha do local para funcionamento da nova agência já está em andamento e as expectativas são de que nos próximos dias os trabalhos de implantação se iniciem.

Com sede mundial na Espanha, o Santander é o maior banco da zona do Euro e um dos maiores do mundo. Está em atividade no mercado brasileiro desde 1.982, o Santander é o terceiro maior banco privado do sistema financeiro nacional.

O prefeito Erico Stevan, comentou que é mais uma conquista que mostra a potencialidade do município. “É com enorme satisfação que estamos recebendo aqui o superintendente do Santander, João Fernandes, nos trazendo a notícia da instalação da agência desta importante instituição financeira em nosso município. Isso confirma a importância de Guarantã do Norte na conjuntura regional e reforça o nosso trabalho de consolidarmos Guarantã do Norte como polo regional.” Concluiu o prefeito Érico.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias