As aulas presenciais na rede estadual de ensino somente retornarão a partir do momento em que as autoridades estaduais de saúde declararem haver condições sanitárias. A decisão consta no Plano Pedagógico Estratégico de volta às aulas formulado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e aprovado pelo Governo do Estado.

O decreto Nº 662, de 06 de outubro de 2020, que aprova o plano, foi publicado na quarta-feira (07.10) no Diário Oficial do Estado.

O Plano Estratégico de Volta às Aulas está sendo implementado em duas etapas. A primeira já iniciou em 3 de agosto, com atividades não presenciais. A segunda etapa prevê aulas presenciais somente a partir do momento que houver condições sanitárias.

Conforme o decreto, todas as ações devem observar rigorosamente as orientações das autoridades de saúde para redução dos riscos de contágio em face da pandemia de Covid-19, devendo a Seduc emitir, de forma conjunta com a Secretaria de Estado de Saúde, protocolos específicos para atividades escolares.

Conforme a secretária de Estado de Educação, Marioneide Kliemaschewsk, as duas secretarias já construíram uma nota técnica, em conjunto, com os protocolos de segurança. O documento já foi encaminhado às unidades escolares, assessorias pedagógicas e Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (Cefapros).

“A nota técnica trata de todas as etapas do retorno presencial, como, por exemplo, como será o recebimento do estudante na escola, como será o fluxo dentro da escola, a necessidade do distanciamento, o uso de máscaras e demais equipamentos de proteção individual, rotinas de limpeza, entre outras ações que são importantes para garantir a segurança dos alunos e profissionais da educação”, explica a secretária.

A partir desse protocolo, a Seduc montará uma cartilha para instruir as unidades escolares a se prepararem para o momento de retorno.

Outra ação da Seduc, que está em andamento, é a realização de uma pesquisa com os pais de alunos da rede estadual de ensino para saber a opinião deles sobre a possibilidade de retorno das aulas presenciais. A pesquisa, que termina nesta sexta-feira (09.10), é realizada online e está disponível no site da Seduc. Os dados vão orientar a Seduc na tomada de decisão quanto ao eventual retorno das aulas presenciais.