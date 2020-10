As equipes de Alta Floresta e Sorriso se enfrentam pela Copa do Brasil de Futsal no próximo sábado, 17 de outubro pelo jogo de ida da primeira fase da competição nacional, em Alta Floresta, às 20h no ginásio Pezão.Mesmo com decretos permitindo a entrada de torcedores, a Confederação Brasileira de Futsal determinou que essa primeira partida seja sem a presença de público.

A competição é eliminatória, e devido à pandemia do Coronavírus, o regulamento precisou ser adaptado e regionalizado nas fases iniciais. O time de Alta Floresta é o atual campeão de uma competição estadual. A diretoria do time manteve a base dos últimos dois anos e aposta no entrosamento da equipe para avançar na Copa do Brasil.

“Estamos conseguindo manter a mesma base, jogadores que já se conhecem, sabem a forma como o outro joga, então a gente acredita que esse é o nosso ponto forte, claro que também trouxemos alguns jogadores para somar, fazer a diferença, como é o caso do Piolho que já passou pelo Carlos Barbosa, e do Jean Neguinho, experiente também”, destacou Plínio Santos, goleiro e presidente clube.

Já o Sorriso, que tradicionalmente sempre monta times competitivos também fez contrações. Entre eles, está Sol Sales, com passagem pela seleção brasileira e times tradicionais do futsal brasileiro, como o Marreco. “Não vamos entrar somente para competir, montamos um time a altura da tradição do Sorriso, e a própria vinda do Sol Sales mostra isso. Sabemos que não será fácil, mas temos consciência de que podemos avançar na competição”, relatou Francisco Filho, diretor da equipe.