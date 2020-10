A ACEG (Associação Comercial e Empresarial de Guarantã do Norte – MT), participou nessa última sexta-feira (23/10/2020) do lançamento da campanha de doações de lenços, juntamente com a cooperativa Sicredi. Uma das ações que compõem o Outubro Rosa – O Seu Destino Está em Suas Mãos.

A doação de lenços será destinada às mulheres que enfrentam a batalha contra o câncer de mama. A campanha ação pretende ser um sinal de solidariedade e apoio a essas guerreiras, no sentido de contribuir com a autoestima e a beleza das mulheres que passam por essa realidade.

Para participar deste ato de solidariedade, basta aderir a um lenço e entregar em algum dos pontos de coleta, até o dia 20 de Novembro:

· Sicredi Centro;

· Sicredi Empresas;

· Engel Materiais Para Construções;

· DelMoro Supermercados;

· Snob Modas;

· Menina Biji.

Ainda durante esse mês, será realizado uma live em parceria com a Cooperativa Sicredi e TV Migrantes, com profissionais da saúde, com o objetivo de chamar a atenção do público feminino em relação à prevenção e a como lidar com a doença.

Da Assessoria