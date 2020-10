O Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron) e a Polícia Federal (PF) apreenderam, no final da tarde desta segunda-feira (19.10), no município de Barra do Bugres (a 164 km de Cuiabá), uma carreta carregada com 329 quilos de droga.

As forças de segurança receberam a informação sobre o carregamento e, diante disso, montaram uma barreira policial para realizar a abordagem. A droga estava em tabletes e escondida em um compartimento secreto. O condutor foi preso e encaminhado para a Polícia Federal de Cuiabá.

As drogas, a carreta, dois reboques e um aparelho celular foram apreendidos. Estimativa é que com esta ação, o prejuízo ao crime foi de R$ 5 milhões.

O Gefron conta com o serviço de disque-denúncia, que é o número 0800.646.1402. As informações recebidas são checadas pela equipe e a identidade é mantida em sigilo.