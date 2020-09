A versatilidade é algo bastante valorizado pelos treinadores mundo afora. Quem vem ganhando pontos com o técnico do Figueirense, Elano, por essa característica é Paulo Ricardo. O jogador de 26 anos, vindo do Goiás, chegou ao Furacão como volante, porém, com o novo comandante do Furacão, já foi utilizado como lateral-direito, diante do Confiança, e no último sábado, contra o Guarani, atuou como zagueiro.

Coincidentemente, Paulo Ricardo teve a oportunidade de atuar ao lado de Elano nos tempos de Santos. O fato do agora treinador conhecer as características de Paulo Ricardo facilita bastante na utilização do atleta. “Estou disponível no que a comissão técnica precisar. Tenho treinado como zagueiro, mas se precisar na lateral ou como volante estou preparado também. Pessoalmente fico feliz em poder atuar e ajudar em mais de uma posição. Quero sempre auxiliar de alguma forma o Figueirense”, comentou o camisa 15.

Paulo Ricardo já fez 17 partidas em 2020 pelo alvinegro. Figura frequente nos jogos do Figueira nesta temporada, ele ressalta a fácil adaptação nos treinamentos como zagueiro. “Fiz minha base como volante, mas quando subi aos profissionais do Santos passei atuar como zagueiro e na maioria dos jogos como profissional atuei por ali. Portanto, foi bem rápida e tranquila essa readaptação aos treinos como zagueiro”, explicou o versátil atleta.

Nesta terça-feira, às 19h15, o estádio da Ressacada será sede do clássico entre Avaí e Figueirense. Além da rivalidade, o duelo é considerado de seis pontos, pois o clube azurra tem três pontos a mais que o Furacão na Série B. “Vamos para buscar a vitória. Precisamos pontuar e subir na tabela. Vamos com todas as forças para ganhar o jogo. Sabemos o que um clássico representa e estamos preparados”, finalizou Paulo Ricardo.







Fotos: Patrick Floriani/Figueirense

Assessor de Imprensa