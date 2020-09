A Chapecoense deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Catarinense de 2020. Na noite de ontem (09), na Arena Condá, o Verdão do Oeste derrotou o Brusque por 2 a 0 no primeiro confronto da final.

Além da eficiência defensiva, que vem sendo a marca da equipe, o zagueiro Joilson também teve participação decisiva no ataque. Isso porque foi dele o segundo gol, que decretou a vitória da Chape. “Momento muito especial que estamos vivendo. Tudo vem dando certo e o nosso trabalho diário vem sendo recompensado com os resultados positivos. Muito feliz por ter sido abençoado com esse gol na final. Fiquei bastante emocionado na hora, foi muito importante para mim”, revelou o atleta, que não sofreu gol em 63,16% dos jogos desta temporada. Em 19 partidas disputadas até aqui, foram 12 sem ser vazado.

Campeão catarinense em 2013 com o Criciúma, Joilson busca o seu segundo título no estado, o primeiro com a camisa da Chape. Apesar da grande fase, o zagueiro prefere manter a cautela. “Conquistamos um ótimo resultado no primeiro jogo, que nos dá uma boa vantagem, mas não garante nada. Ainda temos mais 90 minutos pela frente e todo cuidado é pouco. É manter o foco e a humildade para ir lá na casa deles e trazer esse título”, finalizou.

A segunda e decisiva partida entre Brusque e Chapecoense acontece no domingo (13), às 16h.









Fotos: Márcio Cunha

Atleta com a carreira administrada por:



Assessor de Imprensa