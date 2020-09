O

vereador de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), Paulo Cezar Dendena, de 48 anos, foi preso, ontem, com um revólver calibre 38 e seis munições. A ação ocorreu após denúncias, em uma chácara que pertence ao parlamentar. Ele pagou fiança de R$ 14 mil e foi liberado, hoje.

De acordo com o boletim de ocorrência, inicialmente a guarnição do Grupo de Apoio da Polícia Militar recebeu informações de que poderia estar acontecendo uma tentativa de roubo na propriedade. Durante o deslocamento, recebeu novas informações, apontando que, na verdade, estaria ocorrendo uma briga, e possível tentativa de homicídio.

Já em uma estrada próximo à chácara, a equipe encontrou o vereador, que explicou que havia tido desentendimento com um funcionário, e que ele estava em um veículo saindo do local, mas que não queria representá-lo porque “eram amigos”.

Os policiais seguiram até o funcionário citado, e realizaram a abordagem. Durante revista pessoal e veicular não encontraram material ilícito e ainda receberam informação de que o vereador tinha uma arma de fogo guardada.

Com isso, os militares foram novamente até o parlamentar, que confirmou ter um revólver calibre 38 em sua residência e autorizou a entrada dos policiais no imóvel, que solicitaram o registro do armamento. Dendena, por sua vez, apontou não ter os documentos necessários, dizendo ter comprado a arma de ‘terceiros’.

Diante disso, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para as providências legais, onde pagou fiança e foi liberado.

Outro lado

Procurado por Só Notícias o vereador disse que deve se posicionar nas próximas horas.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria)