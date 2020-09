O acidente ocorreu, esta manhã, num trecho da rodovia federal, na Serra do Cachimbo, na região do município de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, apenas um dos vagões que estava carregado com milho tombou.

No veículo, estava apenas o motorista que não ficou ferido. Ele mesmo fez o acionamento dos policiais federais de Nova Santa Helena para registrar a ocorrência e informar as possíveis circunstâncias de como ocorreu o tombamento.

Um policial informou que a equipe está retornando para o posto fiscal com os detalhes do acidente e ainda fará o relato oficial no boletim de ocorrência.

A carga ficou esparramada e a carreta atravessada nas duas pistas. Houve interdição do tráfego de veículos nos dois sentidos por algumas horas até a remoção do veículo e limpeza da pista para evitar novos acidentes.