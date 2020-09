O presidente do Sinop Futebol Clube, Agnaldo Turra, avaliou, ao Só Notícias, como positivo que uma das vagas para Copa do Brasil seja concedida ao terceiro colocado do Campeonato Mato-grossense. Originalmente, a definição seria pela Copa FMF, que não será realizada em decorrência da pandemia do Coronavírus, que gerou prejuízos financeiros para as equipes.

Ainda de acordo com Turra, a torcida pode esperar que o time se empenhe para a conquista e que a situação dá um gás a mais para a disputa, já que esse ano a Confederação Brasileira de Futebol pagou mais de R$ 500 mil aos times na 1ª fase da competição nacional. “Representa muito e vamos em busca dela (vaga)”, garantiu Turra.

O presidente também declarou apoio a mudança na forma em que será definido o terceiro colocado do Mato-grossense. “Antes seria decidido em jogo único, e agora será com ida e volta. Ou seja, o melhor colocado joga a primeira partida fora e depois decide em casa. Isso é muito positivo”, analisou.

Além do time que terminar na terceira colocação, o campeão e vice do Estadual também garantem, automaticamente, vaga para a Copa do Brasil.

Conforme Só Notícias já informou, a deliberação de como o acesso será decidido ocorreu, ontem, em reunião entre a Federação Mato-grossense de Futebol e representantes de nove clubes (sem a participação do Luverdense), que disputam o Estadual.