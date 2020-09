Chuvas isoladas e rápidas devem começar a cair em Sinop, Sorriso e demais cidades do Nortão entre segunda (7) e terça-feira (15), segundo a previsão do 9º Distrito de Meteorologia que pertence ao Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Várzea Grande. O chefe de telecomunicações do Inmet, Waldilson Almeida Fidelis, informou, ao Só Notícias, que “há uma massa de ar quente na região Centro-Oeste que está impedindo a entrada de chuvas”.

De acordo com o instituto, Sinop pode chegar até 39º hoje, com umidade relativa do ar variando entre 50% a 10%. A intensidade do vento é considerada fraca. A previsão deverá ser a mesma até sexta-feira. Já no sábado. pode atingir temperatura máxima de 40º.

Ontem, caiu uma chuva fraca em Chapada dos Guimarães, por cerca de 1 hora, com variação entre 5 a 10 milímetros. Na semana passada, choveu em Colniza, Cotriguaçu e Confresa. A previsão aponta que chuvas fortes só devem cair a partir do mês que vem.

Nos últimos dias, várias cidades da região já atingiram índices de emergência, umidade relativa abaixo dos 12% nas horas mais quentes da tarde. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o recomendado para a saúde são valores acima dos 60%. Com isso, quase todo o Centro-Oeste segue em alerta para ar muito seco, com valores abaixo do recomendado, que já são considerados prejudiciais à saúde.

A região ainda vai conviver com essa secura no ar e com calor intenso ao longo da semana. As temperaturas ainda vão ficar em torno dos 40° por várias áreas, inclusive em Cuiabá. A capital bateu recorde de calor no último domingo com 41,8 graus.

Além dos problemas de saúde, a falta de chuva prolongada facilita propagação de incêndios florestais. De acordo com dados do Instituo Nacional de Pesquisas Espaciais(INPE), Mato Grosso é o que mais registrou focos de incêndio neste ano. Nesta segunda-feira, por exemplo, Cuiabá amanheceu com bastante fumaça.