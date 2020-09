O Sinop Futebol Clube encara amanhã, às 15h, no estádio Gigante do Norte, o Santos do Amapá, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O Galo do Norte está na 7ª colocação da chave A-2 (uma a frente do adversário), com nenhum ponto conquistado e buscará reabilitação depois de começar com o pé esquerdo, visando se aproximar do grupo de classificação para a próxima fase.

Apesar de ser pela 3ª rodada, o Sinop só entrou em campo uma vez pelo certame nacional, na derrota por 2 a 0, diante do River do Piauí, no último dia 20. O segundo confronto do time seria no final de semana, contra o Moto Club (MA), mas foi adiado para 8 de outubro, já que o time maranhense disputou a final do campeonato Estadual, no sábado.

Diante disso, os jogadores estão tendo uma ‘folga’ de 10 dias para a preparação antes do jogo. Durante o período, o treinador Alexandre Carioca fortaleceu o entrosamento entre os atletas, além da parte física, colocando o time em campo, inclusive, durante o final de semana.

O Santos, por sua vez, amarga a última colocação do grupo. Já entrou em campo duas vezes e foi goleado, por 4 a 0, em ambas, sendo o time com pior campanha entre todos os 64 clubes participantes do campeonato nacional.

Em seu grupo de jogadores, o time do Amapá conta com um conhecido da torcida do Galo do Norte. O lateral e meia Juninho Pavi, que atuou pelo Sinop no Campeonato Mato-grossense e foi um dos destaques da equipe que fez boa campanha, agora defende as cores do clube amapaense, sendo titular absoluto.