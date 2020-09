O presidente do Sinop Futebol Clube, Agnaldo Turra confirmou, há pouco, ao Só Notícias, que a diretoria já ‘fechou’ o grupo de atletas que defenderá a equipe na disputa do Campeonato Mato-grossense (em novembro) e Série do Brasileiro, que iniciará no próximo domingo, às 17h, no estádio Gigante do Norte, diante do River do Piauí.

Com a aproximação da estreia no certame nacional, os treinamentos devem ser intensificados no decorrer da semana. “Hoje estamos com 26 treinando incluindo os pratas da casa. Já finalizamos as contratações e já está quase fechado. Estamos aguardando apenas a chegada de mais dois que ainda restam e vamos fechar com 28”, resumiu o dirigente.

A equipe foi ‘reformulada’ após a suspensão do Estadual, definida em março, em decorrência da pandemia do novo Coronavírus. Todos os jogadores foram liberados e alguns não retornaram agora. Inclusive houve troca de treinador, com Alexandre Carioca (ex-auxiliar técnico), substituindo Marcos Birigui. Com o novo grupo, a folha salarial deve ser de aproximadamente R$ 60 mil.

O time do Galo do Norte é mesclado entre jovens pratas da casa e jogadores experientes. Entre os confirmados estão os goleiros Clederson Guilherme, Israel e Leandro. Os zagueiros, William Santana, David Dener, Daniel Christani Aciole Rosa, e Fagner. Já nas laterais os nomes são Airton Ferreira (esquerda) e Carioca (direita).

Como volantes o Sinop conta com Lucas Ajala (formado na base do Galo do Norte), Diego Alan, Augusto Moreira e Luciano. No setor de criação, na meia, os contratados são Cristian Verneke (da base), Vinícius Queijinho, Cristiano (vindo da Alemanha) e Rodrigo.

Já o sistema ofensivo tem velhos conhecidos da torcida e que já deram muitas alegrias, além de caras novas. Os confirmados são Cleberson Toriani, o “Tiarinha”, Robinson Pereira, o “Robgol”, Juliano Fogaça, Luiz Carvalho Pereira, o “Marreta”, além do centroavante Japa. Ainda não há confirmação dos outros nomes.