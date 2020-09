O Sinop Futebol Clube não estreou bem na Série D do Campeonato Brasileiro. Em jogo com muitos erros de passe e poucos momentos de brilhantismo individual e coletivo, o time treinado por Alexandre Carioca foi derrotado, por 2 a 0, pelo o River do Piauí, no estádio Gigante do Norte.

Os gols do time do Piauí foram marcados por João Gabriel e Max. Mesmo com um a mais em parte do confronto, o Galo do Norte não conseguiu encostar no placar, em tarde brilhante do goleiro piauiense Mondragón, que fez vários milagres, garantindo a vitória do River.

O Sinop começou o primeiro tempo perdido em campo, sem conseguir trocar passes, errando triangulações e dando chutões. O River, por sua vez, se aproveitou e logo abriu o placar. Depois o Galo do Norte entrou no jogo, criou mais, mas pecava no último toque e o goleiro Mondragón fez milagres, O sistema defensivo do Sinop também não foi bem e tomou o segundo tento, que veio como ‘balde de água fria’.

Já na etapa final, as duas equipes se cansaram e o jogo passou a ser mais truncado, com faltas, cartões amarelos e até expulsão. O Sinop fez substituições, criou oportunidades, mas não conseguiu ser totalmente efetivo e evitar a derrota, tomando ainda muitos sustos na parte defensiva.

Só Notícias/Luan Cordeiro (foto: assessoria)