O Sinop Futebol Clube enfim conheceu a data e horário oficiais de estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. Será dia 20 de setembro (domingo), às 17h, no estádio Gigante do Norte, diante do River do Piauí. A informação foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol que divulgou, esta tarde, tabela detalhada.

Outro representante de Mato Grosso na competição, o União de Rondonópolis, está no grupo A-5 e estreará em casa, no Luthero Lopes, no dia 19, às 16h. O adversário do Colorado é o Águia Negra.

Também na chave A-5, o Operário Várzea-grandense iniciará a trajetória viajando a Goiás, onde também no dia 19 mede forças com o Aparecidense (GO), às 15h.

A entidade também detalhou as datas da 10ª até a 15ª rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá, que está liderando a segundona, recebe o Cruzeiro (MG), na Arena Pantanal, no dia 3 de outubro, às 21h.

Atualmente, a Raposa, que é um dos times mais vitoriosos do século, vive enorme crise administrativa e financeira, ocupando a 15ª posição na tabela, com 4 pontos em seis jogos. Perdeu na última rodada por 1 x 0 para o Brasil de Pelotas, que atualmente ocupa a lanterna da competição.