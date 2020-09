Delegado Claudinei vai presidir a reunião com Emanuel Flores para esclarecer demandas do Sistema Penitenciário de Mato Grosso

A reunião remota promovida pela Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), nesta terça-feira (15), às 10h, que aconteceria com o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, será substituída com a presença do secretário-adjunto de Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso, Emanuel Flores.

Devido a situação de emergência com as queimadas de Mato Grosso, Mauro Carvalho teve que priorizar essa demanda junto ao governo estadual. O alinhamento da nova agenda, foi firmada após a reunião do presidente da Comissão de Segurança e deputado estadual, Delegado Claudinei (PSL), nesta noite de segunda-feira, na Secretaria de Estado da Casa Civil de Mato Grosso.

“Teve este imprevisto, mas já tinha me reunido três momentos, nestes últimos 10 dias, com o Mauro Carvalho, para tratar sobre as nomeações dos aprovados em concursos públicos da segurança pública, como, também, as emendas parlamentares relacionadas à categoria. Já conseguimos fazer um alinhamento. A presença do Emanuel Flores só tende a somar o nosso propósito que é tratar sobre segurança pública”, justifica o parlamentar.

Reunião

O propósito do encontro será debater as ações desenvolvidas e os principais problemas existentes no sistema penitenciário para que os integrantes da Comissão possam analisar e contribuir para as devidas melhorias nas unidades prisionais existentes nos municípios mato-grossenses.

Dentre os assuntos a serem discutidos serão em relação a quantidade de unidades prisionais existentes em Mato Grosso, capacidade e quantia de reeducandos em cada unidade. Também, o número de servidores lotados nas instituições e procedimentos aplicados pelas instituições com servidores e detidos neste período de enfrentamento da Covid-19.

Em relação as normas estabelecidas pela Casa de Leis devido à Covid-19, o local da reunião ocorrerá na sala de reuniões “Deputada Sarita Baracat” – por meio de videoconferência. A transmissão ocorrerá pela TV Assembleia via satélite, pelos canais 30.1 e 30.2 (aberto HD Digital), 330.2 (Sky HD), 10 (Net TV) e 16 (a cabo) com abrangência para atender todo o estado de Mato Grosso.

Além do deputado Claudinei, também integram a Comissão de Segurança Pública o vice-presidente Sílvio Fávero (PSL), os membros titulares Thiago Silva (MDB), Elizeu Nascimento (DC) e Ulysses Moraes (PSL).

Reunião Comissão de Segurança Pública e Comunitária

Data: 15.09.2020 (terça-feira).

Horário: 10 horas

Local: Sala de reuniões “Deputada Sarita Baracat” – por meio de videoconferência.

Por Samantha dos Anjos – Assessoria de Imprensa