A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), por meio da Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas (COAC) e da Escola de Saúde Pública (ESP-MT), quer conhecer o perfil da força de trabalho da classe médica para a atuação no enfrentamento da hanseníase. O objetivo da pesquisa é planejar ações de qualificação na área em parceria com a Sociedade Brasileira de Hansenologia.

A pesquisa será feita por meio do preenchimento de um formulário on-line até o dia 30 de outubro. Uma vez que a hanseniáse é hiperendêmica em Mato Grosso, todos os médicos podem participar da pesquisa, não apenas aqueles que já trabalham no combate à doença.

“Trata-se da análise do perfil dos médicos de Mato Grosso para possível participação em futura especialização em Hansenologia que está sendo construída pela Escola de Saúde Pública - ESP em parceria com a Sociedade Brasileira de Hansenologia (SBH). O curso será coordenado pela ESP, SBH e Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas”, explicou a coordenadora da COAC, Ana Carolina Landgraf.

De acordo com a gestora, a qualificação é uma das ações previstas no Plano Estadual Estratégico de Enfrentamento da Hanseníase em Mato Grosso, que objetiva estruturar a rede de cuidados integrais com foco na linha de cuidado da hanseníase. Para isso, a Escola de Saúde Pública tem a missão de conduzir a formação dos trabalhadores da saúde buscando a excelência no ensino e em atendimento as necessidades de educação permanente em saúde para o SUS. Por esse motivo a COAC e a ESP trabalham juntas e em parceria com a SBH, buscando definir estratégias que melhor atendam às necessidades regionais de todo o estado.

O formulário está disponível para médicos neste link: https://forms.gle/d81EyaTx19rSzxE5A.

Para mais informações, entre em contato com a Coordenadoria de Atenção às Doenças Crônicas pelo e-mail: coac@ses.mt.gov.br