A Justiça Eleitoral recebeu pedidos de registros para 479 candidatos a prefeito nos 141 municípios. Em sete prefeituras (quatro delas no Nortão) apenas uma chapa concorrerá. Em Marcelândia ( 160 km de Sinop) a coligação ‘Unidos por Marcelândia lançou a candidatura do empresário Celso Luiz Padovani (DEM), 57 anos, tendo Rosemar Marchetto (PSDB) como candidata a vice. O município tem 8,8 mil eleitores.

Em União do Sul ( 130 km de Sinop) o prefeito Claudiomiro Jacinto de Queiroz (MDB), 47 anos, disputa a reeleição. Itacir Biolchi é o vice.

Em Itanhangá (206 km de Sinop), o prefeito Edu Laudi Pascoski (PL, 49 anos, da coligação ‘Itanhangá no rumo certo (PP, PL, PSB), é candidato único. O servidor público Emerson Sabatine (PSB) é candidato a vice. O município tem 5 mil eleitores.

Em Castanheira (350 km de Sinop) Jakson de Oliveira Rio Júnior (PT), 42 anos é candidato pela coligação ‘Castanheira não pode parar. Jandir Scheffler (MDB) é candidato a vice. O município tem 5,5 mil eleitores.

Mauto Teixeira Espindola, o professor Mauto, é o único candidato à Prefeitura em Salto do Céu (350 km a Oeste de Cuiabá) pela coligação ‘Salto do Céu no caminho certo (DEM e Solidariedade). O município está com 2,9 mil eleitores aptos.

Só Notícias (foto: arquivo/assessoria)