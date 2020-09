PSL lança Dr. Paulo e Dra. Thaysa Martins como pré-candidatos a prefeito de Guarantã do Norte

O PSL de Guarantã do Norte lançou ontem (14) em sua convenção municipal para prefeito, os candidatos a prefeito Dr. Paulo Anestesista (PSL) e a Vice-prefeita Dra.Thaissa Martins, fisioterapeuta do Frigorífico Redentor, professora e coordenadora da cadeira de fisioterapia da UNIFAMA.

Ao ser questionado por ter uma postura rígida, Dr. Paulo Anestesista disse: Você pode até não gostar de mim por não ser simpático, mas você quer simpatia ou um gestor competente, honesto e com capacidade para mudar de verdade Guarantã do Norte? Você não vai deixar de concordar uma coisa, eu sou diferente de todos os outros juntos, com a gente não vai ter mi mi mi, vamos mudar Guarantã do Norte, pois nós temos tudo para ser um grande município.

Guarantã estando bem todos nós estaremos bem, eu estou me colocando a disposição de vocês e por vocês”.O partido decidiu por chapa pura, sem coligação. A inteção é ter a livre escolha dos secretários por fator técnico e não político. ”Queremos ter liberdade, assim como Bolsonaro, de escolher os melhores para compor o secretariado”. Disse Dr. Paulo Anestesista.

Por/ O Território