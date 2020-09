O empresário Cleiton Guedes, teve seu nome aprovado na convenção do PRTB, realizada na noite do dia 15/09 (terça-feira), para ser o candidato do partido a prefeito de Guarantã do Norte/MT. Sua Vice é do mesmo partido Vanessa Antônia.

A convenção também aprovou o nome de nove nomes a pré-candidatos a vereadores, sendo seis do sexo masculino e três feminino, sendo eles: Dr. Anilso, Sr. Cicero, Eder Taxista, Ronaldo da Solução Consultoria, Luiz Lino, Luiz Casa das Antenas, Apoliana, Miriam Rodrigues e Vanda Cirilo.

O PRTB, irá concorrer sem coligação de outros partidos, acreditando em uma eleição solitária, com chapa pura.

Além de Cleiton Guedes , a vaga do executivo ainda terá outros nomes, como a reeleição do atual prefeito Érico Stevan (DEM), do vereador Celso Henrique (PDT), do ex-prefeito Lutero Siqueira (PL), além desses nomes também do Médico Anestesista, Paulo Cezar (PSL).

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias