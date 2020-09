O Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB de Guarantã do Norte/MT , estaria realizando sua convenção municipal no dia 12 de Setembro, mas devido o falecimento do Jornalista Jota Batista, cometido pelo Corona vírus, a diretoria municipal, em respeito ao colaborador, em comum acordo o Partido passou sua convenção para o próximo dia 15 do corrente mês.

Onde irão deliberar sobre a ordem do dia.