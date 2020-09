A Polícia Civil do Estado de Goiás, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, após investigações e representação, procederam diligências e efetuaram nessa segunda-feira (21), no Jardim Goiás, em Goiânia, o cumprimento de prisão preventiva de um homem de 31 anos.

O alvo é um político do interior de Mato Grosso (Guarantã do Norte/MT), acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável, cuja pena é de até 15 anos de reclusão.

O homem foi investigado pela Polícia Civil matogrossense pela suposta prática reiterada de abuso sexual contra uma menor de 12 anos. O crime teria sido praticado neste ano.

Ele responde a ação penal pelo crime. Agora preso, o homem está à disposição da Justiça.

Da Assessoria da PJC/GO