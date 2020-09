O presidente do Luverdense Esporte Clube, Guilherme Lawisch confirmou, esta manhã, que a equipe participará das quartas de final do Campeonato Mato-grossense. O time tem, ao menos, dois jogos diante do Cuiabá, sendo um em casa e outro fora, previstos para os dias 15 e 22 de novembro, respectivamente. “Ainda não sabemos qual vai ser a real situação, mas vamos jogar, até porque tem a disputa de vagas da Copa do Brasil, que gera recursos, tem uma grande importância para o futebol e queremos estar presentes”, destacou.





Ainda de acordo com o dirigente, a diretoria se reunirá na próxima semana para começar a traçar a montagem do novo grupo, já que a maioria dos jogadores teve o contrato reincidido em decorrência da pandemia e problemas financeiros do clube. “Já temos uma conversa marcada e vamos começar alinhar o que faremos na sequência do campeonato, como vai ser nossa realidade, o que vamos buscar e também iniciar a preparação para 2021”, pontuou.

Guilherme ainda afirmou que, diariamente, recebe ligações de interessados em defender as cores do clube. “Meu celular toca de cinco a 10 vezes no dia. Luverdense graças a Deus é bem-visto, sempre pagou em dia, então acho que isso é o que nos mantém sempre forte, mesmo numa situação dessas”. “Também vamos procurar apoio para o clube, que está novamente largado às traças. Trabalhar e ver o que dá para fazer”, ressaltou.

“Acredito que se resolvermos montar um grupo, conseguimos algo bom, nos padrões que podemos, temos que entender que estamos fora do cenário brasileiro, mas queremos voltar a ser grandes como fomos. O nome é forte, temos uma história bonita, e acredito que temos que retomar isso, conquistar nosso torcedor, voltar a apoiar, estar presente no dia a dia que, é isso que queremos”, completou.