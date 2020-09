A prefeita Rosana Martinelli e o senador Wellington Fagundes (PL) terão audiência, nesta 3ª feira, no Palácio do Planalto, com o ministro da Casa Civil, Braga Neto, para definir a agenda do presidente Jair Bolsonaro em Sinop, Sorriso e Nova Ubiratã. A data prevista é no próxima dia 18, porém ainda não foi confirmada e existe possibilidade de ser antecipada. Ele viria mês passado mas cancelou porque acabou contraindo Covid.

Bolsonaro fará em Sinop a inauguração da usina de etanol Inpasa, que está em funcionamento há alguns meses, atualmente produz 1,5 milhão de litros e deve ampliar a produção. Em seguida irá a Sorriso para lançar o plantio da safra de soja (o Estado é o maior produtor brasileiro) e em Nova Ubiratã deve entregar títulos da reforma agrária. Ele volta a Brasília no mesmo dia.

“Vamos fazer uma grande recepção ao presidente, que virá para inaugurar esse grande empreendimento que gera muitos empregos. Será a primeira vez que o presidente virá a Sinop o que significa uma grande oportunidade de fazermos as reivindicações para intensificar o desenvolvimento do município e região”, disse Rosana, ao Só Notícias.

Ela adiantou que está conversando com entidades para elaborar uma pauta conjunta reivindicando prioritariamente que o governo determine as obras de “duplicação da BR-163 começando por Sinop até Cuiabá” (que está sendo reivindicada há anos) e que “mantenha como prioritária, agilizando emissão de licenças e demais procedimentos para autorizar as obras da Ferrogrão” – ferrovia ligando Sinop a Miritituba-PA, com mais de 933 km de trilhos, que será feita pela iniciativa privada em parceria com governo, com leilão de concessão previsto para ano que vem. A ferrovia vai escoar a produção agrícola gerando grande economia no frete e agregando valor aos produtores.

Também é cogitado reivindicar ao presidente mudança na lista dos municípios inseridos no ‘paralelo 13’ para ampliar a produção agrícola em diversos municípios da região.

Rosana e Bolsonaro se encontraram, em fevereiro passado, quando o presidente foi a Miritituba (PA) inaugurar a pavimentação de 51 km da BR-163, feitos pelo Exército e ministério da Infraestrutura, onde anualmente havia atoleiros prejudicando centenas de carreteiros.

