A oferta restrita de animais fez com que os preços das arrobas do boi e da vaca gorda apresentassem novas altas semanais significativas, de 2,89% e 2,91%, respectivamente. O boi fechou a semana em média a R$ 217,19 (na anterior estava em R$ 211,87) e da vaca foi a R$ 207,34 (anterior estava R$ 201,48). A informação foi divulgada, há pouco, pelo Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), no boletim da pecuária.

“No comparativo semanal, a escala de abate ficou praticamente estável, com decréscimo de apenas 0,01 dia. Com isso, permaneceu próxima dos 6 dias. Na semana passada, no mercado de reposição poucos negócios foram efetivados. Assim, o preço do bezerro de ano apresentou leve queda semanal de 0,24%, fechando em R$ 1.929,84/cabeça”, analisa o instituto.

Com o mercado demandando nas primeiras semanas do mês, além do último final de semana prolongado, o Equivalente Físico(EF) do atacado seguiu em alta na semana passada. Assim, a média ficou cotada a R$ 207,90/@, alta de 2,80% no comparativo semanal.