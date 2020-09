O Pré-candidato a Prefeito, por Guarantã do Norte/MT, Lutero Siqueira (PL), pretente concorrer a prefeitura do município, em uma chapa sem candidato a vereadores. segundo o que o Analista Politico, ouviu é que, se Lutero sair vencedor deste projeto politico, assim ele não terá compromisso com a Câmara de vereadores.

Lutero tem um histórico na politica de Guarantã do Norte, foi o primeiro presidente da Câmara de Vereadores, foi Vice -prefeito, do primeiro mandato de José Humberto, foi por duas vezes consecutiva prefeito do município.

currículo politico, não falta para o homem.

Ainda em tempo, posso dizer que o pré-candidato, também foi executor estadual do Incra no Estado de Mato Grosso.