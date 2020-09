A ação aconteceu no município de Rondonópolis; o entorpecente estava separado em tabletes

Luariany Bispo/ Sesp-MT

Ação conjunta dos policiais do Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron-M) e da Polícia Militar Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia (TOR), de Mato Grosso do Sul, resultou na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas, no município de Rondonópolis (216 km ao Sul de Cuiabá). A ação aconteceu na madrugada de terça-feira (08.09) e com a dupla, as forças policiais apreenderam mais de 30 quilos de drogas.

Aos policiais, os suspeitos informaram que a droga vinha de Campo Grande (MS) e seguiria até Aragarças (GO). A prisão aconteceu em um motel da cidade. O entorpecente estava separado em tabletes.

A droga estava guardada em uma mala e mochila. Ao todo, foram apreendidos 46 invólucros de substância análoga à maconha e oito porções menores aparentando ser buchinha de maconha.

Os suspeitos possuem antecedentes criminais por corrupção de menores, associação criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada para a Delegacia de Rondonópolis.

Participaram da ação o Grupo Especial de Segurança na Fronteira (Gefron), Polícia Militar de Rondonópolis (4º Comando Regional), Força Tática e Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia (TOR), de Mato Grosso do Sul.

(Sob supervisão da jornalista Hérica Teixeira)