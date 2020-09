O PODEMOS de Guarantã do Norte/MT, realizou no sábado (12), na Escola Estrelinha do Norte, a sua convenção. Na pauta da convenção estava a escolha dos candidatos que irão disputar o pleito municipal em 15 de novembro e coligação com outro partido, visando as eleição do dia 15 de novembro.

A convenção definiu o PODEMOS irá coligar com o DEMOCRATA, que tem o Prefeito Érico Stevam, que estará indo à reeleição. Além da aprovação dos nomes que estarão concorrendo na chapa de candidatos à vereadores

Os candidatos a vereadores são aos todos 10 nomes, sendo seis no sexo masculino e 4 do sexo feminino. Katia Branbilla, Davidi Marques, Professor Wilson Costa (Tobe), Regivaldo da Sikva Ribeiro (Valdo), Silvana Aparecida, Oziel Marcos da Silva (Oziel da Promel), Professora cléia Priscila,Caroline, Antunes Bezerra (Karol Bezerra), Ademar da silva Borges ( Ademar do 38), Ezequiel Luiz da Rosa (Paraguay Mecânico).

Por Célio Ribeiro/Roteiro |Noticias