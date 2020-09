Lucio Del, Presidente municipal do Podemos e o Dep Medeiros

O Podemos de Mato Grosso oficializou, no último dia 15 de setembro, o nome do deputado federal José Medeiros como candidato ao Senado Federal na eleição suplementar que acontece em 15 de novembro.

Senador da República no período de 2015 a 2018, Medeiros, que é atualmente vice-líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, se destacou como um dos parlamentares mais atuantes do Congresso Nacional tendo papel importante no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Ainda no Senado, o parlamentar coordenou a bancada de Mato Grosso no Congresso e conseguiu viabilizar recursos e obras para todo o estado. Em 2018, Medeiros foi eleito deputado federal com a segunda maior votação de Mato Grosso.

Por cinco anos consecutivos, Medeiros é apontado como o parlamentar de Mato Grosso mais influente nas redes sociais, ultrapassando a marca de mais de 500 mil seguidores (facebook, twitter e instagram).

“Por aclamação a candidatura do Medeiros foi aprovada na convenção de março, antes do adiamento da eleição suplementar devido à pandemia. No último dia 15, homologamos seu nome e vamos dar início a uma campanha limpa e conectada com a população do nosso estado. Medeiros será o candidato de todos os mato-grossenses. Sua atuação no Senado e na Câmara Federal demonstrou o compromisso dele com o nosso estado e com o Brasil”, afirma o vice-prefeito de Cuiabá e presidente estadual do Podemos, Niuan Ribeiro.

A presidente Municipal do Podemos Lucio Luiz Deo, reforça o interesse do partido na eleição do deputado José Medeiros e garante que ela é prioridade dentro da sigla no município, que vem com uma chapa a vereadores forte para as eleições municipais e já possuem bancada na Câmara de vereadores de Guarantã do Norte, composta pelo vereador Davi da Farmácia e da Vereadora Katia Brambilla.

“Medeiros é um parlamentar que orgulha o nosso partido e temos certeza que Mato Grosso e o país precisam dele novamente no Senado Federal. Com a ajuda do povo Guarantaense vamos eleger, em 15 de novembro, Medeiros senador e o maior número de vereadores em Guarantã do Norte ”. Afirma Lucio.

Ao lado de Niuan Ribeiro e do candidato à prefeitura da Capital pelo partido, Abílio Júnior, de seu vice Felipe Wellaton (Cidadania), Medeiros diz que está preparado para enfrentar as candidaturas que representam o poder econômico do estado e as que ideologicamente não estão alinhadas com o atual momento que o Brasil vive.

“É um desafio grande, uma eleição difícil, disputada por 10 a 11 candidatos. A nossa candidatura representa Mato Grosso acima de tudo, Deus acima de todos. Vamos à vitória”, frisa Medeiros.

Fonte: Secretaria Municipal do Partido Podemos de Guarantã do Norte MT