A secretaria Estadual de Saúde divulgou, há pouco, boletim informativo com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra que todos os 141 municípios do Estado configuram na classificação com risco baixo para Coronavírus.

Essa primeira vez, nenhuma cidade do Estado foi classificada com risco muito alto, indicado pela cor vermelha que indica alerta máximo de contaminação ou amarela que indica alerta moderado. Anteriormente, as maiores (Cuiabá, Várzra Grande, Rondonópolis, Sinop, Sorriso e outras) também haviam sido inseridas na lista do grande risco de contágio

O sistema de classificação que indica o nível de risco é definido por cores: muito alto (vermelho), alto (laranja), moderado (amarelo) e baixo (verde). De acordo com a definição dos riscos é necessária a adoção de medidas restritivas para o controle da propagação do Coronavírus nas cidades.

Os indicadores de classificação de risco são atualizados duas vezes por semana e os resultados são divulgados nos boletins informativos da secretaria Estadual de Saúde.

