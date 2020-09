O confronto entre Palmeiras e Internacional, sonolento na maior parte do tempo, teve um inesperado final emocionante. Em cobrança de pênalti marcado com ajuda do VAR, o time colorado saiu na frente no Allianz Parque, mas a equipe da casa ainda conseguiu empatar por 1 a 1.

Com 16 pontos ganhos, três a mais do que o São Paulo, o Internacional permanece instalado no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras contabiliza 10 pontos em seis partidas e figura no sétimo posto da tabela de classificação.

Pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, às 11 horas (de Brasília) deste domingo, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid. O Internacional, por sua vez, encara o Bahia às 16 horas do mesmo dia, no Beira-Rio.

Gazeta Esportiva (foto: César Greco/assessoria)