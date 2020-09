Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o Palmeiras e Grêmio fizeram duelo equilibrado em Porto Alegre e ficaram no empate em 1 a 1. O Verdão saiu na frente com um golaço de Raphael Veiga, enquanto o Tricolor Gaúcho foi buscar o empate já nos acréscimos com Ferreira.

O empate teve gosto amargo para as duas equipes. O Palmeiras perde a chance de subir para o G4 da competição. A equipe chega a 18 pontos e agora é o quinto colocado. O Grêmio também desperdiçou a oportunidade de dar salto importante na tabela e de voltar a vencer, e agora aparece na 11ª colocação, com 13.

As duas equipes viram a chavinha e voltam as suas atenções para a disputa da Copa Libertadores. Pelo Grupo B, o Verdão visita o Guarani, no Paraguai, na quarta-feira, às 21h30. No mesmo dia e horário, o Tricolor Gaúcho tem clássico contra o Internacional pelo Grupo E.

O começo do primeiro tempo foi de muito estudo pelas duas equipes e demorou exatos 15 minutos para um dos goleiros trabalhar. Lucas Silva cobrou com força a falta frontal de média distância e Weverton voou no cantinho para fazer boa defesa.

A partir de então, o Grêmio tinha mais posse de bola, mas o Palmeiras controlava bem o adversário defensivamente, cedendo poucos espaços. O Tricolor Gaúcho chegou apenas mais uma vez com perigo, quando Victor Ferraz cruzou na segunda trave e Alisson finalizou para outra defesa importante de Weverton, já aos 38.

Com as duas defesas bem postadas, as equipes desceram para o vestiário com o 0 a 0 no placar. Na volta para o segundo tempo, o Palmeiras parecia se soltar mais ao ataque, mas continuava com dificuldade no último terço e nas finalizações. Aos 20 minutos, Luxa mexeu na equipe para reforçar o sistema ofensivo e deu certo.

O Verdão passou a ter mais volume de jogo com as entradas de Wesley e Luiz Adriano no comando de ataque, e conseguiu abrir o placar aos 26, em bela jogada. Matías Viña subiu pelo lado esquerdo e cruzou para Raphael Veiga completar sozinho e de primeira no meio da área.

Com o placar favorável ao Palmeiras, o Grêmio voltou a ter mais posse de bola, mas o Verdão mostrou uma postura firme na defesa, impedindo chegadas perigosas da equipe gaúcha. Tudo parecia caminhar para a vitória palmeirense, até que, em cobrança de escanteio, já aos 46, Ferreira apareceu sozinho e desviou de cabeça para igualar a partida.