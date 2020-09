Nova Mutum Esporte Clube anunciou, esta noite, os primeiros dois nomes que irão compor o grupo do Azulão no retorno do Campeonato Mato-grossense 2020. São eles: o lateral-esquerdo Gustavo Nogy (foto), 25 anos, e o meio-campista Fernandinho, 28.

No caso de Gustavo, o acerto com o clube para a reta final do Estadual representa um retorno. Até a pausa em virtude da pandemia, o jogador fez nove partidas em 2020 pelo Azulão, sendo autor de um dos gols na vitória por 3 a 0 sobre o Luverdense.

Fernandinho, por sua vez, defenderá o Nova Mutum pela primeira vez. O atleta acumula experiências principalmente no futebol gaúcho. Antes da pausa por conta da pandemia, defendeu o Guarany de Bagé, do Rio Grande do Sul.

Pelo Estadual, o Nova Mutum fez boa campanha na primeira fase e garantiu vaga para o mata-mata, com 13 pontos conquistados, somando três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Marcou nove gols e sofreu seis. O adversário será o Sinop Futebol Clube.