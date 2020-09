Durante a transmissão do sorteio, a sociedade foi alertada para não caír em golpes em nome do Programa Nota MT

Silvana Pompeu

|

Sefaz/MT

O Programa Nota MT realizou na manhã desta segunda-feira (21) o sorteio Especial Primavera com premiações de R$ 50 mil. Foram sorteados cinco consumidores, sendo três de Cuiabá, um de Lucas de Rio Verde e um de Várzea Grande, totalizando R$ 250 mil em prêmios.

Os contemplados no Programa são: Dionéia Aparecida Taques Herane, Júlio Nunes da Silva e Túlio Acácio de Souza Oliveira, de Cuiabá; Weslley Alison Moraes Cardozo, de Lucas do Rio Verde; e Paulo Alexandre Gomes Ferreira, de Várzea Grande.

O secretário adjunto de Administração Fazendária, Kleber Geraldino, coordenou o sorteio que foi transmitido pelas redes sociais do Governo de Mato Grosso e da Sefaz. Durante o evento, ele pediu que os consumidores façam a solicitação da inclusão do CPF na nota de produtos que estão comprando e destacou.

“O Nota MT é um programa importante para toda a sociedade, em que todo mundo ganha. Por isso, pedimos a quem ainda não participa para fazer o cadastro no site ou aplicativo e pedir o CPF nos documentos fiscais, em todas as compras. Aqui na Sefaz os consumidores têm a transparência total dos sorteios que estão sendo realizados e as pessoas que ganham também”.

Na ocasião Geraldino explicou ainda que faltam serem realizados seis sorteios do Nota MT em 2020, incluindo aqueles que não foram realizados no primeiro semestre do ano em virtude da pandemia.

“Nenhum sorteio deixará de ser realizado. Durante a pandemia do coronavírus a Sefaz suspendeu os sorteios por causa da paralisação das extrações da Loteria Federal, porém os bilhetes foram gerados e estamos fazendo os concursos retroativos”.

Conforme calendário divulgado pela Sefaz até o mês de dezembro serão realizados dois sorteios por mês: em outubro serão realizados os sorteios mensais de abril no dia 15 e de setembro no dia 08; em novembro os sorteios mensais de outubro no dia 12 e de maio no dia 19; e em dezembro o sorteio mensal de novembro no dia 10 e o Especial Natal no dia 17.

No sorteio Especial Primavera realizado nesta segunda-feira (21.09) concorreram aos prêmios 4.394.374 bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos entre os dias 01 de junho e 31 de agosto de 2020. Do total de bilhetes, 4.391.045 correspondem a notas fiscais e 3.329 ao bilhete de passagem eletrônico (BP-e).

Golpe

Durante a transmissão do sorteio do Nota MT, o secretário adjunto de Administração Fazendária, Kleber Geraldino também alertou que a sociedade que Secretaria de Fazenda (Sefaz) não encaminha mensagens do tipo SMS ou WhatsApp avisando sobre premiação dos sorteios.

“A Sefaz não informa nenhum outro meio de comunicação do Nota MT que não seja o site ou aplicativo, ou o e-mail informado no cadastro do usuário”, previne.

O alerta é decorrente de denúncias de alguns cidadãos que receberam um SMS em nome da pasta fazendária, informando que a pessoa foi contemplada com uma premiação do Nota MT. Conforme os relatos, os números que encaminham tais mensagens são com o DDD 65 e também de outros estados.

Kleber explica que em algumas situações pode ocorrer um contato telefônico com os sorteados, mas sempre com a identificação devida do servidor. As ligações são feitas a fim de evitar que o consumidor perca o direito ao prêmio em decorrência de irregularidade. Pela legislação, quem possuir pendências tem 90 dias, a contar da homologação do sorteio, para regularizar sob pena de caducidade da premiação.

Como saber se foi sorteado

Para saber se foi um dos ganhadores do Nota MT, o consumidor pode acessar o site ou aplicativo com o login e a senha de uso pessoal. Na opção sorteios é possível acompanhar as datas dos concursos e ainda fazer o download da lista dos ganhadores e dos bilhetes premiados. É nessa página, também, que é informado se a pessoa foi contemplada ou não em um dos sorteios.

Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato com a equipe gestora do Nota MT pelo site ou app, na opção “envie uma mensagem”.