O retiro abordou conteúdos focados no evangelho da salvação por meio da fé em Jesus Cristo





Com o objetivo de abordar conteúdos focados no evangelho genuíno da salvação por meio da fé em Jesus Cristo e fortalecer a fé dos irmãos através das pregações e momentos de comunhão em grupo, o Retiro Espiritual da Igreja Missão Boa Notícia aconteceu por 4 dias (26 a 29 de agosto), e foi transmitido pelo Facebook e Youtube a todos os estados do Brasil e demais países da América, África, Europa e Ásia.





O expositor principal foi o pastor Ock Soo Park, fundador da Missão Boa Notícia, que ministrou o evangelho a partir de diversos temas, tendo como base a palavra de Jeremias 31:31-34, que diz:

“Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá... depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração; e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor; porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor; porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados".





Seguindo esta mesma linha, foram apresentadas 3 academias com temas para resolver as dúvidas sobre a vida espiritual: “A História da Missão”, com o pastor Han Gyu Lee; “Orientação do Espírito Santo”, com o pastor da Igreja de Nova Iorque, Young Kook Park, e a academia sobre “Vida de Fé”, com o pastor Young Sin Oh. Também tiveram demais expositores que fizeram ministrações nos 4 dias de evento.





Os louvores ficaram por conta do Coral Gracias, reconhecido mundialmente como o melhor coral do mundo na competição de corais em Marktoberdorf, na Alemanha.





Concluindo o quadro de atrações, os espectadores puderam apreciar um tour virtual por Israel, apresentado pelo pastor Ju Hyun Jang onde conheceram lugares como: a Tumba de Jesus, En Gedi, Cesareia, o Mar Morto e muitos outros. Explicando passagens Bíblicas e seu contexto histórico.





Durante o retiro foram recebidos muitos comentários dos participantes, demonstrando a alegria por terem participado do evento.





Jeremias 31:31-34 - “Sou muito grata por entender que sou justificada através de Jesus Cristo. Por entender que não é pelas minhas forças, ou obras que serei salva, mas sou salva pela graça de Jesus. Aprendi que se eu crer, eu já estou curada, e quero viver feliz com Cristo mesmo em dificuldades, mesmo com minhas doenças, ou qualquer adversidade. Cristo me salvou.

Com os olhos da fé, vejo que sou santa e fui lavada dos meus pecados. Quem me justifica é Deus, e a Bíblia é suficiente, é a palavra de Deus. ”





Lorraynne Gabriella Fonseca Soares, 22 anos, Rio de Janeiro - Brasil

