O Nota MT sorteou nesta segunda-feira (14.09) mais 1.005 prêmios para os consumidores cadastrados no programa estadual e que pediram a inclusão do CPF nos documentos fiscais emitidos durante o mês de agosto. Cinco pessoas vão receber os prêmios de R$ 10 mil e outras 995 as premiações de R$ 500. Confira a lista com o resultado no final da matéria.

Foram contemplados com R$ 10 mil: Acleir Souza Costa Maciel, de Cuiabá; Juvenario Pereira Dos Santos, de Várzea Grande; Mallu Gabriele Dos Santos e Pauliceia Lima Cutrim; de Rondonópolis e Raymilson Santana; de Campo Novo do Parecis. Dos demais 995 sorteados com prêmios de R$ 500, cinco vão receber o valor de R$ 1.000, pois tiveram dois bilhetes eletrônicos premiados no concurso.

“O Nota MT é um programa que veio para ficar. As pessoas estão, de fato solicitando a nota fiscal e o CPF na nota, para chegar a esse momento aqui podendo ser premiados e levar para casa os prêmios de R$ 10 mil e R$ 500”, disse o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

Ao conduzir o sorteio, o secretário ressaltou, ainda, que até o mês de dezembro deste ano serão realizados mais sete concursos do Nota MT, entre eles os especiais com prêmios de R$ 50 mil. “Nós faremos mais sete sorteios porque tivemos no período da pandemia a suspensão da Loteria Federal que é a base que nós temos para gerar os bilhetes que são sorteados. Portanto, cabe somente ao consumidor se cadastrar, pedir o CPF na nota e participar dos sorteios”.

Com mais de um ano de lançamento, o Nota MT já premiou 11.458 consumidores – incluindo os que foram sorteados nesta segunda-feira (14.09) – e 159 entidades sociais. Ao todo, já foram repassados mais de R$ 6 milhões, sendo R$ 5.042.500,00 aos premiados e R$1.016.500,00 para as instituições.

“O Nota MT agradece a todos que estão participando e pede para aqueles que ainda não se cadastraram, que se cadastrem - é muito fácil e simples - e passem a pedir nota fiscal com CPF em todas as suas compras. E aí, assim como todas as pessoas que ganharam hoje, você pode ser um deles também nos próximos sorteios”, destaca o secretário de Fazenda, Rogério Gallo.

No sorteio realizado nesta segunda-feira (14.09) estavam concorrendo aos prêmios 1.597.439 bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos entre os dias 1º e 31 do mês de agosto. Do total de bilhetes, 1.594.110 corresponde a notas fiscais e 3.329 ao bilhete de passagem eletrônico (BP-e). Esse é o primeiro concurso com bilhetes gerados a partir das compras de passagens rodoviárias, por meio do BP-e.

Próximo sorteio

Na próxima segunda-feira (21) será realizado outro sorteio do Nota MT – o o ‘Especial Primavera’ com cinco prêmios de R$ 50 mil. Nele estarão concorrendo 4.394.374 bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos entre os dias 01 de junho a 31 de agosto.

Até o final do ano, conforme estabelecido pela Sefaz, o Programa Nota MT fará dois sorteios por mês.

Confira as próximas datas:

Setembro

21.09 – Sorteio especial da Primavera

Outubro

08.10 – Sorteio mensal de setembro

15.10 – Sorteio mensal de abril

Novembro

12.11 – Sorteio mensal de outubro

19.11 – Sorteio mensal de maio

Dezembro

10.12 – Sorteio mensal de novembro

17.12 – Sorteio especial de Natal