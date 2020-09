Além das ações, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente visitou as instalações da ETE Guarantã

Buscando garantir a regularidade no fornecimento de água em Guarantã do Norte, neste período de estiagem, a concessionária Águas de Guarantã tem investido e trabalhado de forma constante para atender a demanda e manter os serviços com responsabilidade para a população. A concessionária realizou uma força-tarefa e diversas melhorias foram realizadas para garantir mais água tratada a comunidade.

As melhorias incluem os trabalhos de manutenção preventiva dos componentes de cada sistema, substituição de bombas, equipamentos e tubulações internas, interligação de rede, aumentando o nível de segurança operacional para assegurar um sistema mais moderno e eficiente para atender toda a população com água potável e de qualidade.

“Pedimos a colaboração e compreensão dos moradores por conta das intervenções, que alteram a rotina do município e da população. Nossas equipes seguem empenhadas e trabalhando firme para realizar as obras e ações de melhorias na rede de abastecimento de água com qualidade e agilidade”, destacou o supervisor da Águas de Guarantã, Alan de Souza



As ações contínuas realizadas no sistema de abastecimento fazem parte do plano operacional da concessionária para melhorar a distribuição de água tratada e pressão na rede.

Além das melhorias realizadas, a Águas de Guarantã recebeu representantes da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA), na manhã da última quarta-feira (02), nas instalações da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Guarantã. O órgão realiza vistorias técnicas de forma periódica e essa ação se dá em relação a dúvidas e questionamentos em relação a operação da ETE que foram esclarecidas.

“Visita importante e muito positiva, onde foi possível destacar o empenho da concessionária em sua atuação bem como em prestar um serviço de qualidade aos moradores do município”, frisou o coordenador regional da Águas de Guarantã, Diogo Gasparin.

ATENDIMENTO

A Águas de Guarantã mantém suas atividades neste período de pandemia do novo coronavírus para garantir o acesso da população aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, sendo realizados com todos os cuidados necessários.

A concessionária reforçou os canais digitais e de teleatendimento para solicitar serviços e tirar dúvidas. A Águas de Guarantã fica à disposição pelo atendimento 24h no 0800 647 6060 ou via WhatsApp pelo número (66) 99724-2963. A empresa disponibiliza também o aplicativo Águas APP, disponível para download gratuito nos sistemas Android e iOS, além dos Serviços Online, que pode ser acessado no site da concessionária www.aguasdeguaranta.com.br

