Matupá, município com 16,5 mil habitantes, foi eleito o terceiro melhor município com até 20 mil habitantes e produto interno bruto (PIB) per capita acima de R$ 15,6 mil pelo Conselho Federal de Administração (CFA). O ranking consta no Índice de Governança Municipal (IGM).

O município obteve a maior média entre as prefeituras do estado, com 7,97, em uma escala de 0 a 10, ficando atrás apenas de Altinópolis (SP) e Chopinzinho (PR). O IGM avalia os municípios em 3 dimensões: finanças, gestão e desempenho.





Desde 2018 Matupá apresentou melhora na nota do IGM, quando teve média 7,31. Em 2019 a nota aumentou para 7,50, até atingir os 7,97 em 2020. O melhor quesito foi gestão, com média 8,84, e a menor em desempenho com 7,14.

O grupo de cidades com até 20 mil habitantes e PIB per capita acima de R$ 15,6 mil tem 1.898 municípios. Matupá, a terceira colocada nesse grupo, tem PIB per capita de R$ 38.399,56 e uma área territorial de 5.239,67 quilômetros quadrados.

