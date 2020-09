Jurandir da Silva de 66 anos e João Andrade Nunes Lima de 60 anos faleceram neste último domingo (06).

João de Andrade de 60 anos estava internado em uma UTI na cidade de Alta floresta e veio a óbito por volta das 12 horas de domingo.

Jurandir da Silva não estava internado, segundo informações, ele estava no fim de sua quarentena quando começou a sentir fortes dores nas costas. Na noite de domingo, por volta das 23 horas, o mesmo se deslocou com o seu veículo até um hospital da cidade para fazer alguns exames quando o mesmo veio a passar mal, vindo a falecer.

Guarantã do Norte tem 58 pessoas infectadas, 4 delas estão em um leito de UTI e 1 em enfermaria.

817 pessoas estão curadas, 92 pessoas estão suspeitas de estarem com o vírus.