Por Agência Futebol Interior

Campinas, SP, 15 (AFI) - A Copa Libertadores da América volta nesta terça-feira, mas segue movimentada também na quarta, com cinco jogos, sendo três brasileiros. O Internacional joga em casa, enquanto Grêmio e Palmeiras visitam seus adversários.

O primeiro a entrar em campo é o Internacional, que recebe o América de Cali, da Colômbia, às 19h15, no Beira-Rio. Com uma vitória e um empate, o Colorado tem quatro pontos e lidera o Grupo E, enquanto o adversário está me terceiro lugar com três.

O vice-líder é justamente o Grêmio, que tem quatro pontos, mas perde para seu arquirrival no saldo de gols (3 a 2). O Tricolor Gaúcho entra em campo às 21h30, no Estádio San Carlos de Apoquindo, diante da Universidad Católica, do Chile. O adversário é o lanter (4º), ainda sem pontuar.





O Palmeiras também joga às 21h30, no Estádio Hernando Siles, diante do Bolívar, da Bolívia.

O time brasileiro venceu os dois jogos até aqui e lidera o Grupo B com seis pontos, três a mais do que o adversário, terceiro colocado.

MAIS JOGOS

Completando o dia, no Grupo F, Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e Alianza Lima, do Peru, se enfrentam às 19h15 ainda em busca dos primeiros pontos. No Grupo H, Independiente Medellín, da Colômbia, e Caracas, da Venezuela, fazem confronto parecido, às 21h30. O primeiro ainda não pontuou e o segundo tem apenas um.