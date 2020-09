O Palmeiras acertou, ontem, a rescisão com o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, de 28 anos, natural de Terra Nova do Norte (156 quilômetros de Sinop). Agora, o mato-grossense defenderá as cores do Grêmio, inclusive, já foi regularizado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol e pode estrear pelo Tricolor Gaúcho neste domingo, diante do Fortaleza pela 10ª rodada do Brasileiro.

O lateral estava no Palmeiras desde 2018, e acumulou 103 jogos pelo Verdão, conquistando o Campeonato Brasileiro em 2018, Florida Cup em 2020 e Campeonato Paulista também este ano. Foi titular em grande parte dos jogos, mas apresentou momentos de oscilação e contestação da torcida, perdendo ainda mais espaço essa temporada com a chegada do uruguaio Matias Viña.

Barbosa também já acumulou passagem pelo Cruzeiro em 2017, quando conquistou a Copa do Brasil e entrou em campo 59 vezes e obteve grande destaque. Além disso, já defendeu as cores do Botafogo, Goiás, Atlético Goianiense, Coritiba, Guarani, Sport, Vasco e Vila Nova.

Inicialmente, o Grêmio deve pagar aproximadamente R$ 10 milhões por 25% dos direitos econômicos do jogador, que acertou contrato até dezembro de 2023. Pelo Tricolor disputará vaga com Bruno Cortez e Guilherme Guedes.

Além disso, a negociação ainda pode render mais 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) ao Palmeiras nos próximos dois anos. Isso porque se na primeira temporada Barbosa participar de mais de 60% dos jogos, o Grêmio terá que comprar mais 12,5% do passe por 750 mil euros. Se o mesmo acontecer no segundo ano o Tricolor precisará pagar o mesmo valor por mais 12,5%.