O jovem David Augusto, de 15 anos, faleceu por volta das 21:30 do último domingo (06), por um tiro acidental de espingarda. Segundo informações extra oficial, o jovem foi caçar com o avô, ao retornarem, já em casa ele foi tomar água e a espingarda disparou acidentalmente, vindo a atingir o jovem.

David Augusto, era estudante do nono ano da escola municipal Darcy Ribeiro. O corpo do jovem está sendo velado na Funerária São Judas Tadeu e o sepultamento acontecerá na terça-feira (08) as 08:00, no cemitério municipal de Guarantã do Norte/MT.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias