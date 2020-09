O Jornalista Jota Batista, apresentador da TV Amplitude de Guarantã do Norte/MT, há mais de 15 vinha lutando contra o Covid 19, ele estava internado em uma UTI, na capital de Mato Grosso.

No início deste sábado (12) ele foi vencido e veio a óbito. A imprensa de Guarantã do Norte e de todo Estado está de luto pela morte do Jornalista. Jota Batista fez história no jornalismo deixando um legando por onde trabalhou. Estava a mais de dois anos em Guarantã do Norte.

Com a morte do jornalista sobe para 12 morte no município decorrente ao Corona Vírus, na última quinta-feira (10) uma mulher de 49 anos veio a óbito, ela estava internada em uma UTI na Cidade de Alta Floresta/MT.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias