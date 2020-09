Enfim a bola vai rolar para a abertura do Campeonato Brasileiro da Série D 2020. Operário Várzea-grandense, União e Sinop serão os representantes de Mato Grosso na competição. Um dos primeiros mato-grossenses a estrear será o União. O Colorado recebe o Águia Negra-MS neste sábado, às 16h, no estádio Luthero Lopes, Rondonópolis. O árbitro Fledes Rodrigues Santos, de Rondônia comandará o confronto. Ele terá os assistes Fábio Rubinho, Gislan Garcia e Leonardo Lorenzatto.

No mesmo dia e horário, será a vez do Operário entrar em campo diante da Aparecidense-GO. O Tricolor Várzea-grandense visita os goianos no estádio da Serrinha, em Goiânia.Fábio Santos de Santana do Acre será o árbitro. Já os assistentes serão Adailton Menezes, Adriano Mendes e Gabriel Queiroz

No domingo, o Sinop fecha a rodada dos nossos representantes enfrentando o River, às 15h, no estádio Gigante do Norte e terá o Djonaltan Costa de Araújo do Pará como comandante do jogo. Adilson dos Santos, Eduardo Rodrigue e Jean Marcel Latorraca todos de Mato Grosso serão assistentes.