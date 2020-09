homem de 29 anos deu entrada no hospital municipal de Guarantã do Norte/MT, na manhã do último domingo (27) com uma perfuração de arma de fogo na altura do pescoço. O crime aconteceu em um sítio na Linha 38, zona rural do município.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi convidado pelo suspeito para ir até o referido sítio para almoçar. Durante o período em que esteve no sítio, o suspeito estava com os ânimos exaltados e falando alto com sua esposa. Quando a vítima disse que iria embora, o suspeito buscou uma espingarda e realizou um disparo atingindo o seu pescoço.

Após o tentado contra sua vida, ele deixou o local correndo entre as propriedades até conseguir socorro e ser encaminhado a hospital.

Não foi informado o estado de saúde da vítima e até o momento o suspeito não foi preso.

