Nesse período de convenções muitos nomes se colocam a disposição dos seus partidos como pré-candidatos, nesse caso ainda não são candidatos, são apenas especulações, que até dia 16 pode ou não se concretizar.

Em Guarantã do Norte a maior cidade do Portal da Amazônia, tem 5 nomes a disposição dos seus respectivos partidos, o atual prefeito, Érico Stevan Gonçalves, pretende disputar a reeleição pelo Democratas e o nome já está a disposição do partido e do seu grupo político.

Na mesma “toada”, segue o locutor de rodeios, Celso Henrique, conhecido como CH dos Rodeios, principal adversário político do Érico, ele é vereador e está com o nome a disposição pelo PDT.

O desconhecido da política Guarantaense, Cleiton Guedes do PRTB, é também um nome que vem articulando sair candidato a prefeito.

E o principal apoiador do presidente Jair Bolsonaro, esposo da ex-prefeita Sandra Martins, o médicio anestesista, Dr. Paulo Cesar, vem articulando sua pré-candidatura pelo PSL.

E o ex-prefeito de Guarantã do Norte, Lutero Siqueira, vem de forma tímida se manifestando nas redes sociais e trabalhando dentro do Partido Liberal, o PL do senador Welligton Fagundes.

As convenções vão até dia 16 de setembro.

Atualização

Em Guarantã ainda tem o pré-candidato do MDB, Tiago Stolfo da Aprogeo, as convenções devem definir os rumos do MDB no município. (Foto Abaixo).

Por Olhar Cidade da Redação