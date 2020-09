A Semana Nacional de Trânsito, prevista pelo Código de Trânsito Brasileiro, é comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Em Guarantã do Norte/MT esta data foi comemorada no dia 29 do corrente mês, com uma passeata saindo da praça do Jardim vitória percorreu várias ruas do município e teve sua concentração em frente a praça da Cultura no centro.

Esse ano a semana do trânsito tem como lema “Perceba o risco, proteja a vida”. O objetivo da carreata paz no trânsito foi para conscientizar, não só o motorista e sim todos aqueles que fazem parte do mesmo, como o pedestre e ciclista, só assim vamos ter a tão desejada paz.

A carreata da Paz contou com a organização da Detran/MT, Policias Militar, Civil, PRF, Corpo de Bombeiro e Politec.

O perito oficial da Politec, Sr. Rodrigo, que foi um dos idealizador da carreata “Paz no transito”, na sua fala ele apresentou vários dados referente a violência no transito de Guarantã do Norte, segundo ele essa estatística só vem caindo e com isso o município faz parte de um número de morte no trânsito, que só vem caindo.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias