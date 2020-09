Há alguns anos atrás, quem chegava em Guarantã do Norte/MT, pela BR 163, principalmente no horário noturno e não prestasse bem atenção, não notava que estava chegando em uma cidade, de tão desleixado era o perímetro urbano da BR, com muito mato e sujeiras.

Hoje essa realidade mudou da água para o vinho, quem faz o mesmo trajeto de alguns anos atrás, encontra uma entrada da cidade, com os canteiros central da BR todo gramado e com plantas ornamentais.

Não só a entrada do município, mas a cidade em si vem recebendo investimento do poder público, no desenvolvimento urbano e rural, muitas ruas de vários bairros vêm recebendo asfalto, com meio fio, calcadas e rede de esgoto.

Neste final de semana a população de Guarantã do Norte e quem trafega pela BR 163, tiveram uma grata supressa, com a instalação de duas araras gigantes em um tronco de arvores, entre os letreiros de uma lado com o nome do município de do outro a frase, “Portal da Amazônia”, instaladas em um dos canteiros central da BR, dando as boas-vindas para quem chega na cidade.

Meses atrás já havia sido instando outro letreiro com o dizer eu amo Guarantã do Norte, no canteiro central ao lado de um parquinho infantil e uma academia ao ar livre no canteiro central da MT 419. Estes locais viraram pontos turísticos aonde as pessoas vão para tirarem fotos e publicarem em suas redes sociais.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)